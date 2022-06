In tanti, ancora oggi, si stanno chiedendo quando escono le pagelle di fine anno per le scuole. Argomento che abbiamo provato ad affrontare la scorsa settimana coi primi contributi in merito, a proposito di alcune indiscrezioni. Il tutto, premettendo che in Italia non esista una data specifica che i vari istituti debbano rispettare sotto questo punto di vista. A prescindere dal fatto che si tratti di scuola Primaria o Secondaria. Detto questo, ci sono effettivamente alcune cose da aggiungere per contestualizzare al meglio tutti i discorsi che vanno fatti in questo frangente.

Gli ultimi riscontri dalle scuole su quando escono le pagelle di fine anno: tempi ristretti in Italia

Provando da analizzare gli ultimi segnali che giungono direttamente dalle scuole su quando escono le pagelle di fine anno, ho notato che in queste ore diversi istituti abbiano pubblicato i voti all’interno del proprio registro elettronico. Una netta predominanze di rilasci per la scuola Primaria, ma ci sono segnali anche per i più grandi. Un chiaro segnale sul fatto che le tempistiche medie potrebbero essere più ristrette rispetto alla prima finestra temporale che abbiamo trattato sul nostro magazine, quando abbiamo citato uscite tra il 20 ed il 30 giugno.

Situazione in continuo divenire, ovviamente, senza escludere che in alcuni casi ci si possa spingere effettivamente a fine mese. Di sicuro ora abbiamo un contributo extra per capire quando escono le pagelle di fine anno, in relazione ai segnali concreti e definitivi che stanno arrivando da diverse scuole. Del resto, gli esami ormai sono dietro l’angolo e la necessità di chiudere altri discorsi in sospeso potrebbe essere prioritaria per tanti docenti.

Dunque, quando escono le pagelle di fine anno per la vostra scuola? Tenete gli occhi aperti, perché l’appuntamento potrebbe essere anticipato rispetto a quanto raccolto negli ultimi tempi.

