Febbraio, tempo di pagelle per la scuola primaria. Dunque cosa significa voto intermedio, avanzato, di base o ancora “in fase di prima acquisizione” che molti genitori stanno visualizzando sul documento di valutazione dei loro giovanissimi studenti? La specifica nomenclatura non è affatto nuova ma è stata introdotta da svariati anni: ciò non toglie che non tutti ancora conoscono il vero senso delle etichette su riportate, magari perché alla primissima esperienza con questo sistema di valutazione appunto. Per questo motivo, è giusto riportare i riferimenti per ogni singolo voto e la corrispondenza al sistema più classico numerico al quale in molti sono abituati.

Cosa significa livello avanzato nella pagella del quadrimestre per i bambini della primaria? Si tratta del voto massimo in assoluto: lo studente che lo conquista possiede le migliori competenze nelle materie di riferimento e assoluta autonomia in tutti i compiti. Questa valutazione corrisponde al 9 e al 10. Di contro, il livello intermedio è solo un gradino più in basso di quanto appena riportato. In particolar modo, in effetti, i giovanissimi studenti che ottengono proprio questa valutazione raggiungono gli obiettivi preposti nelle singole materie sempre ma, magari, non in completa autonomia e qualche volta è necessario il supporto o consiglio dell’insegnante. A quest’ultima etichetta corrispondono i voti 7 e 8.

Dopo aver chiarito cosa significa livello avanzato e intermedio nelle pagelle, è il caso di focalizzarsi sul livello di base e quello in via di prima acquisizione. Per quanto riguarda il primo, i bambini interessati portano a compimento i loro obiettivi di studio sufficientemente ma hanno maggiore bisogno di supporto da parte dell’insegnate. Il numerico voto corrispondente è dunque il 6. Per finire invece, la nomenclatura “in via di prima acquisizione” si riferisce a coloro che non riescono a raggiungere risultati prefissati facilmente, anche se con l’aiuto del docente. Si tratta dunque di una insufficienza vera e propria, con voto numerico non superiore al 5.

Continua a leggere su optimagazine.com