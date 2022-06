C’è ancora grande incertezza su quando escono le pagelle finali del 2022 con le varie scuole sparse sul territorio. Un argomento molto complesso ed articolato, come abbiamo avuto modo di percepire in settimana con un primo articolo a tema, che richiede tuttavia qualche riscontro preliminare proveniente dai territori. Ho già citato un arco temporale entro il quale tutti dovrebbero avere la possibilità di consultare i voti finali, indicando l’arco temporale compreso tra il 20 ed il 30 giugno come quello giusto sotto questo punto di vista. Indipendentemente dalla regione e dal tipo di istituto frequentato dagli studenti.

Un approfondimento sulle date su quando escono le pagelle finali del 2022 dalle scuole in Italia

Come stanno le cose e quali sono i segnali che arrivano al momento per tutti coloro che vogliono analizzare le date su quando escono le pagelle finali del 2022? I segnali che arrivano dalle scuole iniziano ad essere più chiari sotto questo punto di vista. Ad esempio, diversi istituti affermano che la pubblicazione dei voti per la scuola primaria avverrà entro il 24 giugno. Insomma, nel giro di due settimane la partita dovrebbe chiudersi per diversi istituti, anche se come ribadisco da giorni non esiste una data precisa da rispettare per ciascuna scuola.

Per quanto riguarda la scuola secondaria, è interessante evidenziare che alcune strutture hanno già comunicato la pubblicazione dei voti entro il 18 giugno. Possibile che si tratti di eccezioni, ma è significativo l’appuntamento fissato in alcuni casi prima delle previsioni. Resta la certezza che nella quasi totalità dei casi non dovremmo andare oltre la scadenza del 30 giugno. Un riferimento minimo che per ora resta in piedi, anche per lasciare spazio agli esami di fine anno per ciascun ciclo scolastico.

Dunque, iniziamo ad avere i primi segnali più concreti su quando escono le pagelle finali del 2022, fermo restando il principio di autonomia ben chiaro a tutti ormai.