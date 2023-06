Quando escono i voti degli scritti della Maturità 2023? Messe alle spalle le prime due prove dell’Esame di Stato, si guarda senz’altro all’ultimo appuntamento con l’orale: il tutto con particolare apprensione a come sia andato il tema di italiano valido per tutti gli istituti e il test specifico per i singoli indirizzi delle scuole superiori. Sui social impazzano alcune indicazioni non sempre precise, dunque vale la pena sottolineare come stiano realmente i fatti.

I tempi per conoscere gli esiti delle prove già effettuate saranno molto stretti ma seguiranno una tempistica ben precisa in relazione all’esame orale. Come prima cosa, va detto che le commissioni hanno provveduto all’inizio della correzione degli elaborati scritti già nella giornata di ieri, ossia a conclusione della seconda giornata di test per i ragazzi. Oggi venerdì 23 giugno si sta procedendo (in alcuni casi) al completamento di questa preziosa fase e dunque i risultati saranno affissi all’albo degli istituti in forma cartacea o sul registro elettronico in forma digitale nelle prossime ore. La tempistica potrà variare da istituto ad istituto, in base a vari fattori, ma una cosa è certa: la pubblicazione degli esiti dovrà concretizzarsi non più tardi di due giorni prima del via agli esami orali per i primi studenti.

Chiarito il quando escono i voti degli scritti della Maturità, va specificata l’importanza del sapere come sono andate le prove effettuate questa settimana. In effetti, e su questo non c’è confusione sui social, tutti i maturandi sanno che una parte della loro ultima prova verterà anche su quanto fatto già nei test precedenti (magari sarà lo spunto dal quale poi procedere nella discussione successiva con docenti interni o esterni). Per questo motivo, sapere di avere un punto di forza o debolezza alle spalle, potrebbe fare la differenza nel colloquio ultimo e definitivo con i membri della commissione.

