Ci siamo oramai ed è rimasto davvero poco temo per procedere: fino a quando le iscrizioni scuola per l’anno accademico 2023/2’24 potranno essere effettuate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito? La giornata di oggi 30 gennaio non dovrà di certo passare inosservata per tanti genitori o tutori arrivati in ritardo nella corsa alla registrazione in un nuovo istituto dei loro figli o minori rappresentati. Nel prosieguo di questo approfondimento non mancheranno le coordinate temporali alle quali fare riferimento necessariamente ma anche gli ultimi consigli per superare qualche perplessità o dubbio di natura tecnica.

Termini ultimi per le iscrizioni

Chi si chiede, ancora adesso, quando chiuderanno le iscrizioni scuola per il prossimo anno deve sapere che proprio oggi 30 gennaio è fissato la scadenza definitiva per la procedura online. Quest’ultima ha coinvolto genitori e studenti di futuri alunni della prima classe della primaria di primo grado, della secondaria di primo grado e delle superiori, così come di percorsi professionalizzanti delle Regioni.

L’orario massimo entro il quale saranno accettate proprio le iscrizioni di bambini e ragazzi saranno le 20, non un minuto di più. Mancano dunque solo una manciata di ore prima che sul sito Istruzione.it non sia possibile più effettuare la propria richiesta e dunque garantire un posto nell’istituto prescelto per il proprio figlio o minore rappresentato.

Qualche consiglio utile

Visto che il tempo corre verso la chiusura definitiva delle iscrizioni scuola per l’anno scolastico che verrà, potrebbe davvero essere utile ricorrere ad un tutorial per la procedura. Quello ufficiale del Ministero è presente al termine di questo articolo ed è di certo molto esauriente e completo per garantire l’adeguato supporto per la domanda. Un ultimo consiglio è d’obbligo per chi dovesse trovare difficoltà al momento della compilazione della richiesta nella propria area personale del sito Istruzione.it. A diverse domande di natura tecnica, potrà rispondere anche l’assistente Iolly in area riservata e richiamabile in ogni momento dall’apposita icona a forma di robottino.

