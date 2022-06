Claudio Baglioni e Virginia Raffaele stanno vivendo un flirt? Non esistono conferme né dichiarazioni ufficiali, eppure l’ultima foto pubblicata dall’imitatrice – secondo alcuni – sarebbe un indizio.

La foto e le indiscrezioni

In questi giorni Claudio Baglioni è impegnato nella sua residency presso le Terme di Caracalla, e proprio nella suggestiva location – sempre secondo i rumor – sarebbe successo qualcosa.

Stando a quanto riferito dai corridoi del gossip, tra i due artisti ci sarebbe del tenero: Claudio Baglioni avrebbe seguito Virginia Raffaele in un suo spettacolo in teatro, mentre l’imitatrice sarebbe comparsa nel backstage di un concerto del cantautore alle Terme di Caracalla.

Lo riferiscono i fan della voce di Questo Piccolo Grande Amore all’opinionista Deianira Marzano, che nelle storie Instagram ha pubblicato i messaggi ricevuti dai follower: “La manager di Claudio commenta ‘siete bellissimi’, la compagna non si vede da tempo nel tour di lui, prima era onnipresente”.

Tutto qui? No, perché un hashtag usato da Virginia Raffaele nella foto postata su Instagram confermerebbe tutto.

Gli indizi nel brano Uno E Due

Nella foto pubblicata dall’imitatrice compare l’hashtag #1&2, ovvero Uno E Due, titolo di un brano contenuto nell’ultimo album del cantautore In Questa Storia Che è La Mia. Il testo recita: “Io non so se ci sarai per sempre, ma è da sempre che tu ci sei stata, è così da quando ti ho incontrata”.

I fan chiedono alla Marzano: “Tu ne sai niente?”, e l’opinionista commenta: “Se così fosse non sarebbero male”. Per il momento si tratta soltanto di voci che attendono conferme o smentite. La macchina del gossip, si sa, è molto vorace di indizi e ricostruzioni, per questo si attendono dichiarazioni dalle parti interessate.

Secondo i percorsi ricostruiti dai fan, i due avrebbero scoperto affinità dal 2019, quando Baglioni chiamò Virginia Raffaele per la conduzione del Festival di Sanremo.

