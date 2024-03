Da oggi, giovedì 21 marzo, Claudio Baglioni è Cavaliere di Gran Croce. L’onorificenza gli è stata conferita direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

Claudio Baglioni Cavaliere di Gran Croce

Claudio Baglioni è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Italiana. La notizia è stata data dallo stesso artista sui suoi canali social, dove viene mostrata un’immagine del cantautore insieme al Capo dello Stato.

Nella nota che accompagna la foto leggiamo:

“Conferita a Claudio Baglioni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per benemerenze acquisite in campo artistico, professionale, sociale e umanitario”.

L’onorificenza

Sul sito istituzionale del Quirinale si legge che l’Ordine è stato istituito con la legge 178 del 3 marzo 1951. Il Presidente della Repubblica è il Capo dell’Ordine. Il Cavaliere di Gran Croce è il titolo più alto, e l’onorificenza viene riconosciuta a tutti i soggetti in vita per “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti“ come nel caso di Claudio Baglioni, ma anche ai cittadini che si sono distinti in “attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari“ nonché per meriti “nelle carriere civili e militari”.

Nella nota pubblicata dal team dell’artista si legge che a Claudio Baglioni sono stati riconosciuti meriti da “interprete e portavoce, tra i più raffinati e amati, di importanti valori morali, umani, civili e sociali”. I fan, entusiasti, festeggiano il titolo conferito nei commenti sui social e tra i commentatori troviamo Gianni Morandi che si felicita con l’amico e collega: “Ti meriti tutto questo onore e questo rispetto”.

Il pubblico lo celebra come “grande uomo e grande poeta”, citando i versi delle sue canzoni più amate e inviando all’artista tutto l’amore di cui si è circondato in 50 anni di carriera.

