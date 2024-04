L’addio alla musica degli artisti è diventato oggetto di dibattito tra gli stessi artisti. Nelle ultime settimane abbiamo visto Gianluca Grignani commentare il ritiro di Sangiovanni e Gemitaiz intervenire con provocazione sull’argomento. C’è stato poi, quel fraintendimento dopo uno sfogo di Lizzo. A rompere il silenzio oggi è Pupo, che dalla sua rubrica Dolce e Un po’ Salato dice la sua su questa tendenza.

Come già detto, Pupo ha affidato ai suoi social e alla sua rubrica il suo pensiero sull’addio alla musica che alcuni artisti stanno annunciando in questo 2024 pieno di novità. Le sue parole:

“Negli ultimi tempi abbondano i proclami di cantanti e gruppi musicali che annunciano il loro ritiro dalle scene. Lo hanno già fatto i Pooh. Baglioni e Tozzi si sono appena pronunciati e si mormora che altri stiano per farlo. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma io non annuncerei mai il mio ritiro dalle scene. Il giorno che decidessi di attaccare il microfono al chiodo sparirei in silenzio. Non credo però che accadrà. Finché la salute me lo consentirà., non smetterò mai di cantare le mie canzoni in giro per il mondo”.