Claudio Baglioni all’Arena di Verona dal 19 settembre per una serie di concerti che segnano il capitolo conclusivo di aTUTTOCUORE.

Dopo 26 eventi trionfali, che hanno conquistato oltre 300.000 spettatori e segnato l’addio di Baglioni alle grandi arene indoor, aTUTTOCUORE si prepara per un gran finale spettacolare nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona.

Questa sarà l’ultima opportunità di assistere dal vivo allo spettacolo di Claudio Baglioni.

Per questo straordinario “plus ultra”, il secondo capitolo dei 1000 giorni del “giro d’onore” che segna il congedo dalla scena live di Baglioni, “aTUTTOCUORE” si presenta in un’edizione speciale.

Il tour, partito alla Vitrifrigo Arena di PESARO, ha toccato varie città italiane, tra cui MILANO, TORINO, PADOVA, BOLOGNA, FIRENZE, EBOLI, LIVORNO, e si concluderà con ben 6 spettacoli consecutivi al Palazzo dello Sport di ROMA. Poi, dal 19 settembre, Claudio Baglioni sarà all’Arena di Verona.

I biglietti per l’Arena di Verona saranno disponibili da oggi, giovedì 7 marzo, in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 13.00. Successivamente, dalle ore 16.00, saranno disponibili su TicketOne.it e presso i punti vendita abituali.