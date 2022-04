Due dei concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla di Roma si spostano. Cambiano due delle date previste per i 12 appuntamenti dell’artista a giugno, nella magica location delle Terme di Caracalla di Roma.

Si tratta delle date inizialmente previsti nei giorni 11 e 12 giugno che vengono posticipati e si terranno rispettivamente sabato 18 e domenica 19 giugno. I biglietti acquistati dai fan per le date dell’11 e del 12 giugno restano validi per l’accesso ai rispettivi nuovi appuntamenti. Chi non potesse partecipare, invece, è invitato a chiedere il rimborso dei ticket.

Gli spettacoli di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla di Roma fanno parte del tour Dodici Note – Orchestra e Coro. L’organizzazione comunica oggi che si è verificata una concomitanza con altri eventi in prossimità della stessa location nei giorni dell’11 e del 12 giugno che rendono necessario lo spostamento dei due concerti al 18 e al 19 giugno, la settimana successiva.

“Alla luce della recente autorizzazione da parte del Governo a procedere con la realizzazione di tutti gli eventi live programmati nel 2020 e 2021, si è verificata una concomitanza nei giorni 11 e 12 giugno con altri eventi live in prossimità delle Terme di Caracalla. L’organizzatore dei due eventi sopra indicati di Claudio Baglioni, grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza del Teatro Dell’Opera, dopo aver effettuato le dovute verifiche tecniche e logistiche, ha ritenuto necessario riprogrammare i due concerti nei giorni di sabato 18 e domenica 19 giugno, per garantire il regolare svolgimento delle due serate”, recita la nota divulgata oggi.

Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla di Roma

3 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 6 giugno 2020 e del 4 giugno 2021)

4 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 7 giugno 2020 e del 5 giugno 2021)

5 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 8 giugno 2020 e del 6 giugno 2021)

7 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 9 giugno 2020 e dell’8 giugno 2021)

8 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 10 giugno 2020 e del 9 giugno 2021)

9 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 11 giugno 2020 e del 10 giugno 2021)

13 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 15 giugno 2020 e del 14 giugno 2021)

14 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 16 giugno 2020 e del 15 giugno 2021)

16 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 17 giugno 2020 e del 17 giugno 2021)

17 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 18 giugno 2020 e del 18 giugno 2021)

18 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 13 giugno 2020, del 12 giugno 2021, del 11 giugno 2022)

19 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 14 giugno 2020, del 13 giugno 2021, del 12 giugno 2022)