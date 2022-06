Non è tardato ad arrivare neanche l’aggiornamento per i Samsung Galaxy Note 10 per il corrente mese di giugno. La patch di sicurezza già atterrata sui Samsung Galaxy S22, S21 e solo qualche ora fa anche sui Galaxy S10, è stata messa a disposizione anche della serie phablet non certo più fresca di lancio. Si tratta decisamente di una buona notizia per chi ha ancora questo dispositivo e vuole mantenerlo protetto da minacce e vulnerabilità di diverso tipo.

La prima distribuzione del nuovo aggiornamento Samsung Galaxy Note 10 è partita in Svizzera. La versione distribuita è quella siglata con firmware N970FXXS8HVE9. Per il momento, l’unico modello interessato dall’update degli sviluppatori è quello standard, manca invece all’appello quello Plus. Potremmo dover attendere solo qualche ora prima di vedere realizzato anche quest’ulteriore passaggio, tra l’altro anche in paesi europei diversi. Il discorso vale anche per l’Italia per l’ulteriore passaggio software del dispositivo pure tanto venduto dalle nostre parti.

Chi provvederà all’installazione del nuovo pacchetto non dovrà di certo aspettarsi delle nuove funzionalità dopo l’installazione. La patch di sicurezza corregge solo determinate vulnerabilità, in particolare una sessantina scovate sia dagli sviluppatori Samsung per l’interfaccia proprietaria One Ui che da quelli Google per il sistema operativo Android. Alcune sono di natura critica, altre pure gravi: i fix intervengono sulle feature Bluetooth, Wi-Fi, ma anche sullo scanner di codici QR e diversi altri aspetti. Chiunque riceverà la notifica di update nelle prossime ore, farebbe bene a procedere proprio all’installazione del pacchetto nel più breve tempo possibile. In questo modo, sarà certo di non incorrere in nessun rischio dipeso da minacce non corrette dagli esperti. La presenza o meno della release potrà essere verificata in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del proprio telefono, nella sezione dedicata proprio agli aggiornamenti.

