Tutti i possessori di Samsung Galaxy S10 in Italia sono avvisati. In dirittura d’arrivo c’è l’aggiornamento di giugno per il loro smartphone, ovvero la patch di sicurezza del corrente mese che porta con se la correzione di tante vulnerabilità per il telefono. Capiamo meglio di che cosa tratti l’update e quali miglioramenti comporta.

Per quanto riguarda il via alla distribuzione, ci sono alcuni paesi europei che hanno già ricevuto il pacchetto software nuovo di zecca. Si tratta di Germania, Grecia, Lussemburgo, Polonia e Svizzera. Insomma, il rilascio è partito su un’ampia area e sarebbe pronto a diffondersi anche altrove nelle prossime ore o giorni. Per l’Italia, insomma, l’attesa dovrebbe finire nel giro di poco tempo e dunque tutti coloro che hanno ancora il dispositivo poter procedere subito al download e all’installazione del pacchetto.

L’ultimo aggiornamento software è a disposizione dei modelli Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+. La versione firmware è siglata comeG970FXXSFHVF1. Le 60 vulnerabilità risolte per la privacy e la sicurezza sono state scovate sia nel sistema operativo Android sia nell’interfaccia proprietaria One Ui. tra queste ce ne sono alcune di natura critica o anche gravi: per questo motivo, all’arrivo della notifica dell’update, sarebbe proprio il caso di procedere all’operazione senza alcun indugio.

Il supporto software per gli ex top di gamma rimane abbastanza buono. Nonostante non ci si aspettino più major release per i dispositivi, in primis Android 13, è un dato di fatto che gli sviluppatori stiano continuando a mantenere sicuri i device grazie ai pacchetti mensili per la risoluzione di bug e vulnerabilità varie. Questo aspetto non è certo trascurabile per un dispositivo che non è certo uscito di recente. Fino a quando il produttore assicurerà proprio questi interventi i possessori delle ex ammiraglie non avranno di certo da lamentarsi.

