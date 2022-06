L’uscita della Xiaomi Mi Band 7 in Italia potrebbe stupirci e non poco in termini di tempestività. Nonostante sia trascorso poco tempo dal lancio del fitness tracker in Cina, ci sono chiari segnali che indicherebbero la prossima commercializzazione dell’esemplare in Europa e anche dalla nostre parti. Facciamo il punto della situazione per non restare impreparati al possibile commercializzazione ad un passo per la variante che segue la Band 6.

Dopo aver chiarito che in realtà è possibile già trovare la Xiaomi Mi Band 7 su Amazon ma con le opportune valutazioni, è giusto soffermarsi sull’uscita del dispositivo indossabile a livello globale. In particolar modo a Singapore, il nuovo modello è stato appena certificato nel suo esemplare internazionale appunto e non quello cinese. Ancora, nella nostra Europa e più esattamente in Polonia ci sarebbero delle smartband di questo 2022 in vendita presso alcuni rivenditore, nei loro modelli global appunto e non quelli asiatici.

Alla luce della situazione appena descritta, appare alquanto plausibile che l’uscita della Xiaomi Mi Band 7 in Italia possa concretizzarsi in tempi abbastanza ristretti. Entro la fine di giugno, più probabilmente a luglio, potrebbe essere possibile effettuare l’acquisto della soluzione di monitoraggio per il fitness e il benessere attraverso i soliti canali di vendita in uso nel nostro paese, dunque di certo lo store Xiaomi Italia ma anche Amazon dove le vecchie generazioni dell’esemplare sono state sempre dei veri best seller.

Cosa porta con se, a livello di specifiche hardware, la nuova Xiaomi Mi Band 7? Lo schermo OLED con funzione Always On Display ha una diagonale da 1,62 pollici. La luminosità del display è aumentata rispetto al modello precedente, da 450 a 500 nits. Passando al monitoraggio dell’attività fisica, il fitness tracker del produttore cinese supporta fino a ben 120 modalità di allenamento. Tra le sue funzioni non mancano quelle di analisi della frequenza cardiaca, del sonno, ancora la verifica automatica del livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

Continua a leggere su optimagazine.com