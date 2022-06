Come ben sappiamo, lo scorso mese di maggio è stata lanciata ufficialmente in Cina la Xiaomi Mi Band 7, ovvero il fitness-tracker più richiesto ed amato da tutti. Tuttavia, l’attesa adesso è rivolta ad una sua versione potenziata, che dovrebbe includere la funzione GPS e integrare una batteria con una capacità più elevata. Ad ogni modo, il braccialetto smart risulta già disponibile su Amazon, ma prima di affrettarvi all’acquisto è bene prestare attenzione: infatti, una volta che visiterete la pagina noterete che non è specificato se il prodotto è in versione cinese oppure global e quindi destinato anche al mercato in Italia.

La Xiaomi Mi Band 7 è disponibile su Amazon ad un prezzo piuttosto accettabile, di 69 euro. È spedito dall’e-commerce , ma venduto da terzi, e la consegna è stimata intorno al 27-28 luglio. Vediamo insieme qualche dettaglio tecnico: il dispositivo presenta uno schermo OLED con funzione Always On Display da 1,62 pollici, molto più ampio rispetto al suo predecessore; la sua luminosità, inoltre, è stata aumentata da 450 a 500 nits (questo significa che l’orario e le principali informazioni sono sempre visibili sul display e quindi non occorre per forza alzare o girare il polso per farle apparire). Il fitness tracker del produttore cinese supporta anche 120 modalità di allenamento, di cui quattro professionali; è anche in grado di monitorare in modo automatico il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Quanto all’autonomia, la Xiaomi Mi Band 7 integra una batteria da 180mAh (maggiorata), la cui capacità è assicurata per 15 giorni di utilizzo. Il wearable è resistente all’acqua e ci si può immergere fino a 5ATM (50 metri di profondità). È, inoltre, utilizzato come contapassi e rileva le calorie bruciate nell’arco della giornata. Questo perfetto personal trainer monitora anche la qualità del sonno. Insomma, tutto questo potrete già averlo a portata di polso acquistandolo su Amazon, ma come già detto all’inizio dell’articolo, bisognerà prestare attenzione e capire se si tratta della versione cinese o global.

