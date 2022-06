C’è una gran bella notizia da esaminare oggi 9 giugno per i Samsung Galaxy S22 freschi di lancio. ad inizio anno. Un nuovo aggiornamento software, oltre la patch di sicurezza del corrente mese già esaminata, porta con se dei vistosi miglioramenti per la fotocamera dei top di gamma nelle versioni standard, Plus e Ultra per stessa ammissione del produttore attraverso il canale Samsung Community.

Stiamo parlando del pacchetto, pensato per tutti i Samsung Galaxy S22, nella versione firmware S90xNKSU1AVF1. il rilascio in anteprima sta avvenendo in Corea del Sud ma, come al solito, la stessa soluzione non mancherà di raggiungere altri luoghi del mondo, l’Europa e dunque anche l’Italia. Cosa porta con se lo specifico update? Gli esperti hanno lavorato per garantire immagini con nitidezza naturale e contrasto migliorato tra gli elementi. Gli sviluppatori hanno pure risolto un bug che interrompeva l’acquisizione delle immagini dopo un solo scatto, in particolare nella modalità Scatto singolo. Dopo aver installato il pacchetto il bug non dovrebbe ripresentarsi ma non mancheranno le opportune prove su strada per dimostrarlo.

Le novità pronte per i Samsung Galaxy S22 non finiscono qui: sempre Samsung ha affermato di aver migliorato per il tris di top di gamma le prestazioni del bilanciamento del bianco automatico. Si è lavorato, più nel dettaglio, affinché i bianchi appaiano più naturali durante le riprese di animali come i cani. Non è mancata neanche l’ottimizzato nell’utilizzo della memoria durante la registrazione di video. Per finire ma non certo meno importanti, sono segnalate anche delle migliori prestazioni complessive della fotocamera in modalità ritratto.

Il peso complessivo dell’aggiornamento ora in prima distribuzione per i Samsung Galaxy S22 è di ben 1,7 GB. In attesa dell’arrivo della notifica di update sul telefono si potrà sempre verificare la presenza di update disponibili attraverso le impostazioni del telefono, nella scheda aggiornamenti.

Continua a leggere su optimagazine.com