C’è all’orizzonte anche un aumento di prezzo DAZN su TIMVISION? L’annuncio della nuova strategia commerciale del servizio di streaming delle ultime ore ha messo in allarme anche chi usufruisce dell’offerta Calcio e Sport attraverso l’operatore telefonico. L’argomento va dunque approfondito, sulla base delle informazioni in nostro possesso.

L’attuale offerte TIM VISION

Tra gli attuali clienti DAZN di TIMVISION possiamo distinguere gli abbonati a due offerte differenti. Gli utenti più fortunati hanno aderito alla proposta del pacchetto Calcio e Sport a 19,90 euro, limitata nel tempo. La maggior parte poi dei fruitori sta invece pagando 29,90 euro per ogni mese di servizio. Per il momento, da parte del vettore non sono giunte comunicazioni di nessun tipo su rincari possibili a seguito delle decisioni del fornitore dei contenuti streaming, eppure è possibile fare delle ipotesi più che verosimili al riguardo.

Cosa potrebbe succedere

Dunque il prezzo di DAZN su TIMVISION potrebbe presto aumentare? Ci sono dei distinguo da fare subito. La prima cosa da dire è che chi ha aderito all’offerta promozionale a 19,90 euro ha beneficiato del prezzo bloccato per 12 mesi. Al termine di questo periodo, è più che probabile che il costo sarà rimodulato. Allo stesso tempo, chi già paga 29,90 euro per il servizio non dovrebbe vedere aumentata la sua spesa ma ad una condizione. Il fornitore del servizio ha chiarito che solo chi passerà al pacchetto premium di 29,90 euro potrà usufruire della visione contemporanea su due dispositivi, anche tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Proprio per questo motivo, è probabile che la stessa TIM, in vista dell’avvio del prossimo Campionato ad agosto, paventi questa possibilità ai suoi clienti, lasciando a questi ultimi la libera scelta di restare vincolati ad un’esperienza “di base” o integrare con quella superiore.

Continua a leggere su optimagazine.com