Come è possibile effettuare la disdetta DAZN o magari mettere solo in pausa la propria offerta dopo aver saputo dell’aumento del prezzo degli abbonamenti, a determinate condizioni? Dalla giornata di ieri 9 giugno, è stata resa nota la nuova politica commerciale del fornitore del servizio di streaming, in vista dell’avvio del nuovo Campionato di serie A ad agosto. Ebbene, non tutti i clienti sono disposti ad accettare le nuove condizioni e potrebbero voler interrompere l’abbonamento.

Cosa cambia

Prima di tutto va chiarito cosa cambia ora per i clienti DAZN. Come raccontato anche nella giornata di ieri, l’abbonamento al servizio DAZN continuerà ad avere un costo di 29,90 euro ma solo per coloro che beneficeranno del servizio con un solo collegamento ad un evento sportivo. Al contrario, chi vorrà beneficiare della doppia visione simultanea di una partita o gara dovrà invece pagare 10 euro in più, ossia 39,90 euro. La fruizione potrà avvenire anche da reti differenti e il numero di dispositivi salirà da 2 a 6.

Come effettuare disdetta DAZN o mettere in pausa offerta

Nel caso in cui le condizioni indicate non facciano più al proprio caso, si potrebbe procedere alla disdetta DAZN. Per farlo, i passi da seguire sono i seguenti:

dalla Home Page del sito DAZN, bisognerà andare nella sezione Menu nell’angolo in alto a destra dello schermo e scegliere “Il mio Account”;

dopo aver selezionato “Il mio Account”, andranno inserite le credenziali di accesso ;

; tra i dati dell’account, nella sezione relativa all’abbonamento, bisognerà cliccare su “Disdici Abbonamento”;

sarà richiesta la motivazione per la quale si vuole disdire l’abbonamento e poi si dovrà cliccare su “Conferma Disdetta”.

In alternativa alla disdetta DAZN, magari solo per prendersi del tempo per una futura decisione, potrebbe essere utile mettere in pausa l’offerta. Sempre dalla propria area personale bisognerà procedere con 3 rapidi passaggi ossia:

accedere alla pagina “Il mio Account”;

clicca su “Voglio mettere in pausa”;

inserire la data di riattivazione e inviare conferma.

