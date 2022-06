Se avete necessità di acquistare un braccialetto fitness ad un prezzo super conveniente, ma che sia in grado di monitorare al meglio la vostra attività fisica, non potete lasciarvi scappare l’offerta odierna proposta da Amazon per lo Xiaomi Mi Band 6. Un fitness tracker pratico ed utilissimo per le sue funzioni specifiche che può essere acquistato ad un prezzo nettamente più conveniente rispetto a qualche tempo fa. Andando più nello specifico si può notare come su Amazon questo Xiaomi Mi Band 6 abbia un costo di 34,99 euro ed è il risultato di uno sconto del 22% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 44,99 euro.

Cala notevolmente il costo per Xiaomi Mi Band 6 su Amazon: ora il prezzo inizia ad essere da capogiro

Altro rilancio, dunque, dopo quello di metà maggio. Si può quindi approfittare di un risparmio di 10 euro e non è un caso che si stia parlando anche dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente l’acquisto di tale prodotto. La disponibilità è immediata e non ci sono spese di spedizione, nel giro di pochi giorni potrà arrivare comodamente a casa vostra. La transazione è assolutamente sicura e ci sono tutte le garanzie del caso.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Per chi non ricorda quali siano le caratteristiche principali di questo Xiaomi Mi Band 6, ecco che abbiamo pensato di rinfrescarvi la memoria con gli elementi di spicco che lo riguardano. In primis bisogna sottolineare come ci sia un display AMOLED da 1,56” del 49% più grande del suo predecessore Mi Band 5, ma senza dubbio l’aspetto di rilievo è data dall’aggiunta di nuove modalità di allenamento. Questo Xiaomi Mi Band 6 può infatti contare su 30 tipologie di allenamento, registrando nello specifico battito cardiaco e calorie bruciate.

no degli aspetti di spicco è dato dal tracciamento SpO2 che è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Infine questo Xiaomi Mi Band 6 monitora anche il sonno, con le varie fasi. Parliamo ovviamente di un braccialetto resistente all’acqua e dotato di un cinturino Antibatterico Ag+. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su quest’offerta odierna di Amazon.

