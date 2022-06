Cominciano a prendere piede alcuni dubbi su quando uscirà l’aggiornamento iOS 16, rispetto alla timeline che abbiamo trattato anche sul nostro magazine nella giornata di ieri. Sostanzialmente, le tempistiche classiche di Apple prevedono che entro e non oltre un mese possa essere possibile toccare con mano la beta pubblica del pacchetto software, dopo quella lasciata nelle mani degli sviluppatori subito dopo l’evento che si è tenuto lunedì. Allo stesso tempo, a settembre arriverà l’aggiornamento ufficiale e stabile per tutti. Presumibilmente, insieme all’arrivo dei nuovi iPhone 14 sul mercato.

Scetticismo su quando uscirà l’aggiornamento iOS 16 per i bug trapelati in queste ore in rete

Sostanzialmente, quando uscirà l’aggiornamento iOS 16 alla luce di alcune anomalie immediatamente segnalate dai beta tester? Qualcuno ipotizza che possa esserci un ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista per la beta pubblica e per l’upgrade ufficiale di settembre. Troppi gli errori venuti a galla in queste ore, con relativo lavoro extra per lo staff di Apple che rischia seriamente di scombussolare i piani aziendali. Al di là del fatto che le segnalazioni siano oggettive in questo senso, senza voler entrare nel merito, ci sono effettivamente alcuni aspetti che dobbiamo trattare.

Allo stato attuale, bisogna ricordarlo, non abbiamo comunicazioni di Apple in merito ai suddetti bug, che sono comunque normali in questa fase. Ecco perché la beta pubblica arriva solo ad un mese di distanza, nel tentativo di concedere agli iscritti al programma un prodotto decisamente più vicino a quello che sarà definitivo. Insomma, nessun timore specifico, anche in relazione all’arrivo dell’aggiornamento stabile. Altri utenti, infatti, ipotizzano ritardi, visto che alcune versioni dell’iPhone 14 arriveranno sul mercato solo in un secondo momento.

Ad oggi, abbiamo solo conferme su quando uscirà l’aggiornamento iOS 16, con appuntamento regolarmente fissato a settembre secondo nuovi riscontri. Che idea vi siete fatti?