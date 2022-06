In tanti si chiedono quando esce l’aggiornamento iOS 16, considerando il fatto che Apple pare intenzionata a rispettare un calendario molto preciso per gli utenti interessati al pacchetto software. Una prima scadenza in merito alla tanto attesa uscita, in verità, è già stata rispettata, considerando il fatto che nei giorni scorsi abbiamo già provato ad analizzare la questione con un primo articolo. Oggi, dunque, non ci concentreremo tanto sulle numerose novità previste dal pacchetto software del colosso di Cupertino, quanto sulle tempistiche relative ai vari rilasci dell’azienda.

Un calendario ci dice quando esce l’aggiornamento iOS 16: primi riscontri sulle date dell’uscita

Come stanno le cose per coloro che intendono capire quando esce l’aggiornamento iOS 16? Provando ad esaminare più nel dettaglio la questione, come previsto ieri, 6 giugno, oltre alla presentazione del nuovo upgrade, abbiamo assistito ad una prima svolta per il pubblico. Rispettando la tabella di marcia prevista, iOS 16 è stato rilasciato ai beta tester che fanno parte del gruppo degli sviluppatori. Al di là di questo, è importante prevedere anche gli scenari a medio e lungo termine sul fronte degli appuntamenti.

In particolare, sulla base delle date di rilascio dei software precedenti, ci si aspetta appuntamenti specifici nei prossimi mesi. Ad esempio, a luglio 2022 è previsto che iOS 16 possa essere rilasciato ai beta tester pubblici. Previsione puntualmente confermata d Apple durante l’evento di ieri, se pensiamo che dal palco un esponente del colosso americano abbia dichiarato senza troppi giri di parole quanto segue: “Una beta pubblica sarà disponibile per gli utenti iOS il prossimo mese”.

Detto questo, non è in discussione che l’uscita dell’aggiornamento iOS 16 possa avvenire a settembre. Mi riferisco alla versione finale di iOS 16.0 che verrà rilasciata al pubblico insieme all’esordio sul mercato dei primi iPhone 14. Che ne pensate?