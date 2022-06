Sarà particolarmente complicato portarsi a casa biglietti di Palermo-Padova durante la vendita libera. Ieri, infatti, è stata avviata la prima fase dedicata agli abbonati, ai quali è stata concessa la possibilità di acquistare ticket extra. Il dato aggiornato ci dice che siano stati bruciati in poche ore circa 3.000 tagliandi, a testimonianza del fatto che ci sia grandissimo entusiasmo in vista della finale di ritorno per i playoff di Lega Pro. Match che, a conti fatti, potrebbe restituire la Serie B al Palermo dopo anni estremamente complicati sotto questo punto di vista.

Dettagli sulla vendita libera dei biglietti di Palermo-Padova: orario e dato verso l’appuntamento di mercoledì

Dopo l’analisi fatta per la partita di andata la scorsa settimana, vinta dai rosanero non senza polemiche arbitrali per un gol fantasma negato ai padroni di casa, ora tocca focalizzarsi sul match in programma al Barbera domenica sera alle 21. Allo stato attuale, cosa dobbiamo sapere a proposito della vendita libera dei biglietti di Palermo-Padova. Partendo dal presupposto che ogni discorso verta su orario e dato aggiornato, è chiaro che subito dopo lo start ufficiale sarà quasi impossibile assicurarsi il prezioso tagliando per accedere allo stadio.

L’appuntamento è fissato a partire dalle 13 di domani, con le informazioni ufficiali del caso disponibili per tutti all’interno del sito ufficiale della compagine rosanero. Fondamentale appuntare l’orario, perché è ampiamente prevedibile che i tagliandi andranno a ruba, considerando anche quanto avvenuto in occasione dei turni precedenti che hanno consentito alla compagine siciliana di arrivare in finale. Possibile che nei prossimi giorni si possano sbloccare altri settori e biglietti residui, ma il grosso sarà venduto domani tra le 13 e le 14.

Insomma, occhi aperti a proposito della vendita libera dei biglietti di Palermo-Padova, considerando orario di lancio e dato aggiornato.