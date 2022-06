Bisogna analizzare con grande attenzione la situazione riguardante la disponibilità di biglietti per Padova-Palermo, in relazione a coloro che cercano gli ultimissimi ticket in vista della finale di andata per i playoff di Lega Pro. Rispetto a quanto riportato ieri, in effetti, ci sono alcuni dettagli importanti che vanno aggiunti. Qualcuno potrebbe essere indotto a desistere già questo mercoledì, ma con ogni probabilità non tutto è perduto. Vediamo come stanno le cose, senza lasciare nulla al caso, in modo da evitare eventuali beffe sempre dietro l’angolo.

Cosa dobbiamo sapere sulla disponibilità di biglietti per Padova-Palermo con ultime scorte residue

Allo stato attuale, quali sono gli aggiornamenti disponibili a proposito della disponibilità di biglietti per Padova-Palermo? Provando ad accedere alla pagina web che consente l’acquisto dei ticket, questa mattina diversi utenti hanno riscontrato difficoltà e messaggi di errore. Colpa della domanda elevata che ha provocato evidentemente dei disservizi. A questo si aggiunge poi il fatto che lo Stadio Euganeo a causa della ristrutturazione in corso dovrà passare momentaneamente dalla disponibilità standard di 30.000 posti circa, a poco meno di 10.000.

Secondo le testimonianze disponibili, pare che in tanti si siano imbattuti in messaggi tipo “SPIACENTE, NON VI SONO EVENTI IN QUESTA CATEGORIA”. Quello appena riportato, però, si riferisce ad un errore tecnico. Dunque, quanto letto da diversi tifosi alla ricerca di biglietti per Padova-Palermo non significa che i biglietti siano esauriti. Stando a fonti vicine al club di casa, pare sia stata superata la soglia dei 7.000 biglietti venduti.

Dunque, ne mancano 1.000, relativi ai settori est-nord e ovest-nord, mentre la zona centrale di Est e Ovest è sold out. Discorso che vale anche per la curva nord destinata agli ospiti. Occhio alle nuove disponibilità di biglietti per Padova-Palermo questo pomeriggio per le due tifoserie.