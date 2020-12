Per cinque anni è stata Macarena Ferreiro di Vis a Vis, oltre che Angela de Le Ragazze del Centralino, ma oggi Maggie Civantos preferirebbe sbarazzarsi di un personaggio diventato molto ingombrante.

Quello della reclusa nelle prigioni di Cruz del Sur e Cruz del Norte per la saga carceraria di Antena 3 e Fox (in Italia disponibile su Netflix), è stato il ruolo di maggior successo per Maggie Civantos, che nella sua carriera ha alternato ruoli al cinema e in televisione ma sicuramente ha trovato nella serie di Ivan Escobar la grande occasione per affermarsi fuori dai confini nazionali spagnoli.

Vis a Vis ha debuttato nel 2015 e si è conclusa dopo 4 stagioni più uno spin-off dal titolo L’Oasi, uscito quest’anno e molto contestato dal pubblico. Poco prima delle riprese della nuova serie, Maggie Civantos ha inciso anche l’audiolibro di Vis a Vis, insieme alla collega Najwa Nimi e ad altri attori. Ora che la saga è definitivamente finita e non avrà altri sequel, però, l’etichetta di Macarena comincia a pesarle un po’.

L’attrice ne ha parlato in un’intervista con ecartelera.com, confessando di essersi ormai arresa all’idea che verrà sempre identificata col suo personaggio più noto, un po’ come Jennifer Aniston con la sua Rachel in Friends.

Lo sento molto presente. Sai, cerchi di sbarazzarti dei personaggi, ma è un personaggio che mi ha aperto una strada molto bella. In realtà c’è qualcosa di… non dico amore-odio, ma una strana sensazione di volersene sbarazzare. Ma accetto il fatto che non sarà facile e che deve far parte della mia carriera e della mia vita… Quindi niente, mi arrendo.

Maggie Civantos ammette anche che non è poi una tragedia essere identificata con la protagonista di Vis a Vis, anche se le è capitato che spesso il pubblico la trattasse come Macarena, le rinfacciasse i gesti e le parole del suo personaggio, sovrapponendo finzione e realtà. Soprattutto il finale de L’Oasi, ad esempio, le ha procurato reazioni forti e perfino insulti per come si è comportato il suo personaggio nella trama dell’episodio finale, costringendo l’attrice a ricordare a tutti che non ha alcun potere decisionale sulle sceneggiature.

Tuttavia, il bilancio della partecipazione a Vis a Vis resta positivo e non potrebbe essere altrimenti vista la rilevanza che questa produzione ha avuto nella carriera televisiva di Maggie Civantos.