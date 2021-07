Sono appena iniziate a Madrid le riprese di Baruca di Netflix, la nuova miniserie spagnola annunciata come una produzione originale dello streamer. Tra azione e thriller, la trama racconta una violenta aggressione a una prigione per detenuti con problemi psichiatrici alla vigilia di Natale.

Alla guida del cast di Baruca di Netflix figurano Luis Callejo e Alberto Ammann, affiancati da Bárbara Goenaga, José Luis García Pérez, Daniel Albaladejo, Roberto Álamo, Cecilia Freire e Laila Manzanares. Creata da Víctor Sierra e Xosé Morais e diretta da Lluís Quilez, Daniel Albaladejo e Patriscar Pedraza (già dietro la macchina da presa per Patria di HBO e Sky Rojo di Netflix), la serie sarà girata in parte nella capitale spagnola e in parte nel comune di Aranjuez.

Baruca di Netflix deve il titolo all’omonimo carcere psichiatrico Monte Baruca in cui è ambientata la storia: sei episodi raccontano un assalto al carcere che svolge nell’arco di una sola notte. Ecco la sinossi diffusa dallo streamer.

È il 24 dicembre e inizia a fare buio. Un gruppo di uomini armati circonda il complesso del carcere e interrompe le comunicazioni con il mondo esterno. Il loro obiettivo: catturare Simón Lago (Luis Callejo), un pericoloso serial killer. Se le guardie lo consegnano, l’assalto finirà in pochi minuti. Ma Hugo (Alberto Ammann), il direttore del carcere, si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere all’attacco. Il suo unico aiuto saranno alcuni funzionari sotto il tuo comando e… gli stessi detenuti psichiatrici. Inizia una lunga notte di assedio e violenza per Hugo e la sua gente che, inconsapevolmente, sono diventati l’ultimo ostacolo in una cospirazione guidata da un gruppo di uomini molto potenti. Sei episodi. Una notte.

Baruca di Netflix è la prima serie carceraria di Netflix dopo il successo di Vis a Vis, che lo streamer ha distribuito in tutto il mondo dal 2019. Al momento non ha ancora una data d’uscita ma c’è un piccolo teaser che la annuncia tra i prossimi arrivi su Netflix.