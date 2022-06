Continuano a susseguirsi le voci relative alla scheda tecnica del nuovo iPhone 14, in riferimento questa volta alla questione della memoria RAM. Negli ultimi giorni si è parlato prevalentemente di un altro tema molto delicato, in merito alla data di uscita per alcuni device di questa serie, soprattutto in riferimento ai problemi riscontrati con Foxconn in Cina secondo le indicazioni che trovate nel nostro ultimo articolo a tema. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che tutti i discorsi ruotino attorno alle specifiche dei modelli. Questo venerdì, a tal proposito, bisogna concentrarsi su un fattore specifico.

Le ultime indiscrezioni per quanto riguarda la memoria RAM per iPhone 14 in uscita in Italia

Quali sono i rumors che in questi giorni avvolgono la questione della memoria RAM per iPhone 14? Indicazioni in merito ci arrivano da una fonte come Trend Force. Per farvela breve, tutti e quattro i modelli di iPhone 14 che verranno lanciati entro la fine dell’anno saranno dotati di 6 GB di RAM. Sotto questo punto di vista, infatti, non ci saranno distinzioni. Al più, dovremo capire se specifici modelli potranno fare un ulteriore step, ma ad oggi pare che Apple si stia concentrando su altre differenziazioni in termini di scheda tecnica pura.

I rumors del giorno ci dicono che l’iPhone 14 da 6 GB monterà la memoria RAM LPDDR4X, esattamente come l’iPhone 14 Max. Allo stesso tempo, l’iPhone 14 Pro punterà sui 6 GB di LPDDR5, in linea con il nuovo iPhone 14 Pro Max. TrendForce ritiene anche che i modelli appartenenti alla famiglia degli iPhone 14 Pro potrebbero partire da 256 GB di spazio di archiviazione, rispetto ai 128 GB dei modelli di iPhone 13 Pro. Solo indiscrezioni in questo caso, che andranno verificate nel corso dei prossimi mesi.

A differenziare gli iPhone 14 Pro, come si dice da alcune settimane a questa parte, dovremmo avere una fotocamera posteriore da 48 megapixel aggiornata, oltre ad un chip A16.