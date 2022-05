Si può ottenere assistenza Agenzia delle Entrate in questa giornata di martedì 31 maggio, visto che non funziona l’invio e la modifica del 730 precompilato? Dell’impossibilità di eseguire la specifica operazione abbiamo già parlato in un precedente approfondimento. Ora è il momento di capire quali possono essere i canali di supporto per superare le anomalie e quali i tempi previsti per il ripristino del servizio.

La prima cosa da dire è che il team social Facebook dell’assistenza Agenzia delle Entrate ha ammesso i problemi di non funzionamento dell’invio e inoltro del 730 precompilato. Come oramai è risaputo, l’operazione non è stata resa disponibile dalle 00.00 di questa giornata 31 maggio. Dunque l’Agenzia ha ammesso l’anomalia e ha chiarito che, nel corso di oggi, in ogni caso l’operazione sarà pur resa disponibile.

In attesa che qualcosa si sblocchi proprio come indicato, ecco comunque le coordinate per ottenere l’Assistenza Agenzia delle Entrate oggi e in qualsiasi altro momento. Dal telefono fisso si potrà chiamare il numero verde dedicato 800.90.96.96. Al contrario, da cellulare si dovrà digitare lo 0696668907 dall’Italia; invece, dall’estero si dovrà procedere con un altro numero +39 0696668933 (il servizio è in lingua italiana).

L’assistenza Agenzia delle Entrate è raggiungibile anche attraverso canali più smart come il profilo social Facebook dell’ente. Direttamente dal profilo dell’Agenzia appunto, selezionando il comando in alto a destra di Messenger per l’invio di un messaggio privato. Va solo considerato che lo specifico servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30-13.30. Si garantisce una risposta a tutti gli utenti nei tempi previsti dalla policy dell’Agenzia. Le richieste saranno processate nell’ordine del loro arrivo. Nel caso di un numero considerevole di domande, proprio come nel caso odierno per il malfunzionamento della domanda del 739 precompilato, i feedback potrebbero giungere con un discreto ritardo.

