Non c’è che da prendere atto che non funziona la modifica 730 precompilato 2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate oggi 31 giorno. In questo martedì di fine mese doveva essere possibile cambiare e poi inviare la dichiarazione già messa a disposizione sul portale dell’Agenzia appunto dallo scorso 23 maggio. Purtroppo così non è, almeno nelle prime ore di questa giornata, con sommo rammarico di tutti coloro che avrebbero voluto procedere immediatamente all’operazione.

Considerato l’appuntamento odierno comunicato dall’Agenzia, in tanti si sarebbero aspettati di poter procedere all’inoltro del modello 730 con i dati già a disposizione del fisco nella notte, più precisamente alle 00:00 del nuovo giorno 31 maggio. Così non è stato ed è possibile constatare che alle 9:30 di questa mattinata ancora le cose non sono cambiate. La funzione non è disponibile ed in effetti in molti restano in attesa che qualcosa si sblocchi sul portale per poter procedere senza dubbio all’operazione. Al momento di questa pubblicazione, purtroppo, non si dispongono di feedback ufficiali sul perché di questa mancanza.

Vista la situazione attuale, quando sarà possibile procedere con l’invio della propria dichiarazione? Se al momento non funziona la modifica 730 precompilato 2022, ciò non vuol dire che l’invio non sarà poi possibile per tutta la giornata. C’è chi azzarda l’ipotesi di un possibile posticipo del via alle operazioni nella tarda mattinata o nelle prime ore del pomeriggio. Di fatto e come pure già indicato, non abbiamo delle comunicazioni specifiche in merito da parte dell’Agenzia, quindi non si potrà fare altro che attendere gli ulteriori sviluppi di giornata. Tra l’altro c’è da mettere in conto, non appena ci sarà il via effettivo alle operazioni, qualche possibile problema o anomalia tecnica dovuta al numero notevole di accessi contemporanei. In tal caso, bisognerà di certo pazientare ed effettuare più tentativi prima di riuscire nel proprio obiettivo.

