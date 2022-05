Pare non essere del tutto tramontata l’idea di vedere l’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 in Qatar. La delusione per la cocente eliminazione ai playoff non è ancora passata, pensando alla clamorosa sconfitta di Palermo contro la Macedonia, ma questo non giustifica il fatto che ci si crei qualche illusione di troppo sul caso Ecuador. Come ormai noto, infatti, la nazionale sudamericana sta rischiando seriamente di essere esclusa dalla rosa delle nazionali che si daranno battaglia a dicembre, dopo aver schierato un giocatore forse non di quel Paese.

Potremo vedere l’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 in Qatar? Occorrono alcune precisazioni

Questione delicata, che abbiamo già provato ad affrontare sul nostro sito in ottica Italia ripescata. Tenere i piedi per terra in questo particolare contesto è indispensabile, tenendo a mente alcuni presupposti completamente opposti tra loro. Da un lato una piccola speranza resta, visto che da un lato il regolamento della FIFA non disciplina in modo chiaro la questione delle squadre che potrebbero aver diritto al ripescaggio, senza dimenticare il fatto che in Ecuador arrivano le prime reazioni estremamente preoccupate sulla vicenda, come riportato da altre fonti.

Vedere per credere quanto affermato da Carlos Tenorio, come riporta El Portal Deportivo. Sto parlando di un ex giocatore che in questo particolare momento storico ricopre il ruolo di presidente dell’AFE. Parlando con Radio Sucre, ha confermato che in Ecuador allo stato attuale non siano in grado di dimostrare con documentazione alla mano che Castillo avesse effettivamente il diritto ad indossare la maglia di quella nazionale. Detto questo, resta fortissima la sensazione che, in caso di esclusione, si libererebbe il posto solo per un’altra squadra sudamericana.

La cosa va ribadita con forza a tutti coloro che parlano ancora oggi di Italia ripescata ai Mondiali del 2022, al di là di regolamenti e sensazioni. Che idea vi siete fatti?

