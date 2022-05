In queste ore si è diffusa la voce relativa all’Italia ripescata ai Mondiali del 2022. Se da un lato i tifosi dei club attendono i verdetti dell’ultima giornata di Serie A, come abbiamo osservato in mattinata a proposito dei dettagli sui biglietti che saranno in vendita oggi per il match tra Salernitana e Udinese, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che l’anno si concluderà con la Coppa del mondo in Qatar. Una manifestazione che non ci vedrà protagonisti, dopo la clamorosa sconfitta arrivata a marzo contro la Macedonia, in occasione dei playoff a Palermo.

Servono chiarimenti sulla storia riguardante l’per l’Italia ripescata ai Mondiali del 2022

Per quale ragione si hanno certezze in merito? Se da un lato la situazione dell’Ecuador ha alimentato speranze, visto che la nazionale sudamericana rischia seriamente di restare a casa dopo aver schierato un giocatore di origini colombiane, allo stesso tempo occorrono chiarimenti sulla squadra che potrebbe prendere il suo posto. Chi parla di Italia ripescata si concentra sul fatto che la squadra di Mancini sia quella meglio messa nel ranking tra le nazionali che ad oggi non sono state in grado di qualificarsi ai Mondiali. I parametri per i ripescaggi, però, sono differenti.

Una sentenza in merito arriva direttamente da Evelina Christillin, membro della Uefa, che ha affrontato il tema dell’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 durante il programma “Un giorno da pecora”. Chiaro il suo punto di vista, visto che in caso di esclusione dell’Ecuador, il posto di quest’ultima verrebbe preso da un’altra nazione sudamericana, per non creare scompensi nella distribuzione delle squadre partecipanti tra i vari continenti. Premesso che il regolamento ufficiale concede alla FIFA una certa discrezionalità, le sue parole non sembrano aprire spiragli agli azzurri.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori risvolti per quanto riguarda la storia dell’Italia ripescata ai Mondiali.