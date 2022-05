Prezzo sempre più in calo su Amazon per l’iPhone 12, top di gamma che ha avuto un successo impressionante lo scorso anno e che può essere l’occasione ideale per chi vuole un dispositivo Apple ad un costo più basso. L’offerta odierna presente sul sito di e-commerce riguarda il modello rosso ricondizionato da 64 GB di memoria interna ed appartiene alla categoria usato come nuovo, venduto e spedito direttamente da Amazon. Condizione che permette di avere tutte le garanzie del caso qualora dovessero presentarsi delle problematiche al momento dell’apertura del pacco.

Focus sul prezzo degli iPhone 12 ricondizionati su Amazon oggi: la nuova offerta dello store

Ulteriore calo del prezzo, dunque, dopo l’analisi dei giorni scorsi. Il sito di e-commerce propone quest’oggi l’iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna al prezzo di 647,02 euro ed è senza dubbio una delle cifre più allettanti presenti online per tale top di gamma di casa Apple. Bisogna però affrettare i tempi d’acquisto visto come la disponibilità sul sito di e-commerce sia alquanto ridotta, ci sono ormai poche unità a disposizione.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Se tale cifra può sembrare comunque elevata da spendere in un’unica volta, Amazon viene incontro ai propri utenti proponendo un pagamento a rate grazie a Cofodis. In questo modo sarà anche più semplice poter sostenere la spesa totale. Risulta quindi essere un buon affare puntare quest’oggi sull’iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna, ma rinfreschiamoci un po’ la memoria sulle specifiche tecniche che appartengono a tale dispositivo. Spazio in primis ad un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro per smartphone più resistente presente in circolazione.

Non manca un ottimo comparto hardware grazie alla presenza del processore A14 Bionic ed anche al 5G per download super veloci. Lato fotografico questo iPhone 12 può dire ancora la sua sul mercato, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine parliamo di uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.

