Quest’oggi è presente su Amazon un’offerta di grande appeal che riguarda l’iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna, flagship targato Apple di qualche anno fa, ma ancora piuttosto competitivo sul mercato. Si tratta di uno degli smartphone della mela morsicata che ha avuto maggior successo negli ultimi anni e che continua ad essere desiderato da molti utenti.

Come sta cambiando il prezzo per iPhone 12 su Amazon il 21 maggio, stando agli ultimi riscontri

Va ripreso l’argomento, dunque, dopo il report di inizio mese. Acquistarlo ora è senza dubbio più conveniente, anche per l’arrivo sul mercato dell’iPhone 13 e l’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce è sicuramente una delle più appetibili. Se volete quindi avere tra le mani un iPhone 12, non bisogna lasciarsi scappare quanto emerso su Amazon per la variante bianca da 128GB di memoria interna. Nel dettaglio il costo finale di tale device è di 699 euro, è stato applicato uno sconto del 21% sul prezzo consigliato in precedenza di 899 euro.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Come si evince il risparmio è piuttosto interessante e c’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. Bisogna però affrettare i tempi d’acquisto, visto come le scorte a disposizione su Amazon stiano per terminare. Parlando di un’offerta piuttosto allettante, è chiaro che in molti si siano già adoperati per accaparrarsi questo iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna. Andando più nello specifico delle sue caratteristiche, evidenziamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Non manca la connettività 5G per download super veloci e streaming di alta qualità. Interessante è anche il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.

