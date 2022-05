Non sono particolarmente incoraggianti le informazioni che sono trapelate fino a questo momento a proposito dell’uscita dell’iPhone 14. Se da un lato il progetto certo non è in discussione, ora l’ipotesi più probabile è che almeno parte dei modelli appartenenti a questa serie possano fare il proprio esordio sul mercato in ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Dunque, vediamo come stanno le cose, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Apple che potrebbero chiarire una volta per tutte questa storia.

Si mette male per l’iPhone 14: uscita in ritardo rispetto al programma originale di settembre

Non solo questioni relative al prezzo, dunque, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un altro articolo. Come stanno le cose in merito all’uscita degli iPhone 14 sul mercato? Pare che lo sviluppo di almeno un modello di questa serie sia in ritardo di tre settimane a causa dei blocchi riscontrati in Cina e che, nel peggiore dei casi, tutto ciò possa avere avere un impatto sui volumi di produzione iniziali. Per farvela breve, l’azienda potrebbe non essere in grado di soddisfare la domanda del pubblico in un primo momento.

Una situazione per certi versi paradossale, come evidenzia Nikkei. Nonostante un allentamento delle restrizioni, infatti, da alcune ore a questa parte si dice che l’impatto dei blocchi imposti a fine marzo a Shanghai e dintorni, a causa dell’aumento dei contagi Covid, abbia avuto un impatto duraturo sulle catene di approvvigionamento. Insomma, un effetto a lungo termine, al netto del fatto che ora la situazione stia tornando gradualmente alla normalità.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Apple abbia detto ai fornitori di accelerare gli sforzi di sviluppo del prodotto per recuperare il tempo perso, prima che il ritardo influisca sul programma di produzione tipico. Tuttavia, il danno ormai è stato fatto, al punto da mettere in discussione la data di uscita di almeno un iPhone 14 appartenente alla serie.