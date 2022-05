Il prezzo degli iPhone 14 (in tutte le varianti della prossima serie 2022) si prepara ad essere più salato di quello degli iPhone 13. La spesa finale per i consumatori sarebbe più importante almeno per un motivo, ossia per l’utilizzo di una fotocamera selfie più avanzata, decisamente migliorata e dunque più costosa.

La soffiata ci viene fornita dalla fonte asiatica riconosciuta ETNews, In pratica, Apple sarebbe pronta a spendere quest’anno per la fotocamera anteriore una cifra tre volte superiore a quella finora impiegata per la stessa componente. Il costo maggiorato. va di certo spiegato in termini di maggiori performance dell’unità, sempre più importante per i patiti degli autoritratti singoli e di gruppo. Proprio per garantire le massime performance, sarebbero cambiati anche i fornitori dell’azienda di Cupertino. Finora ci si era affidati ad alcuni fornitori cinesi e al giapponese Sharp per le scorte necessarie. Ora sembrerebbe pronta una nuova partnership con l’azienda sudcoreana LG Innotek.

Se dunque il prezzo dell’iPhone 14 dovrà essere più costoso di quello dell’iPhone 13 (si spera solo) per la fotocamera frontale, quali potrebbero essere i punti di forza della nuova componente utilizzata? Di certo è troppo presso per parlare di risoluzione, apertura focali e altri dettagli del sensore utilizzato, ma sembra scontato che con la prossima generazione di melafonini sarà messo a disposizione l’autofocus, proprio per i selfie. Insomma, con un iPhone 14 a portata di mano, si dovrebbe essere capaci di creare dei auto-ritratti professionali quasi degni di un fotografo.

Peccato sia impossibile quantificare già il prezzo dei futuri iPhone 14. Sul costo finale potrebbero incidere (a questo punto sempre in rialzo, altre componenti hardware migliorate rispetto alla generazione precedente. Qualche anticipazione in proposito l’avremo magari nel corso dell’estate, anche subito prima del lancio settembrino dei successori dell’iPhone 13.

Continua a leggere su optimagazine.com