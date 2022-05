Stranger Things 4 sta per debuttare su Netflix, con la prima parte in arrivo il 27 maggio e la seconda il 1° luglio (qui la nostra recensione in anteprima). Ma dove eravamo rimasti nell’universo dell’immaginaria Hawkins tra mostri del Sottosopra, sacrifici umani e teenager in amore? Dopo quasi due anni dall’ultima stagione, urge una ricapitolazione. Ci ha pensato Netflix, affidandola al cast della serie.

In vista di Stranger Things 4, lo streamer ha realizzato un riassunto super-sintetico affidato alle voci e ai volti di Winona Ryder (Joyce Byers nella serie), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley) e Priah Ferguson (Erica Sinclair).

La trama di Stranger Things 4 non può infatti prescindere dagli eventi delle stagioni precedenti, in particolare l’ultima, che ha riportato in scena l’inquietante Mind Flayer e riaperto il varco del Sottosopra, stavolta a causa degli esperimenti dei Russi. Tra le prodezze dell’eroina Undici, il sacrificio umano di Billy e quello da martire di Hopper, la cittadina dell’Indiana sarà di nuovo salva, ma solo per poco. in questa stagione la storia è arrivata all’estate del 1985, raccontando le vite dei teenager americani dell’epoca tra i grandi centri commerciali, le hit di Madonna, la moda degli anni Ottanta. Inoltre, il finale della terza stagione ha lasciato tutti orfani di Hopper, ma solo apparentemente, e diviso i protagonisti dopo il trasferimento di Joyce, che ha portato con sé Will e Undici.

L’azione di Stranger Things 4, infatti, non si svolgerà solo ad Hawkins, dove risiedono ancora la maggior parte dei personaggi principali originali, ma anche in California, dove si sono trasferiti i Byers, nonché in Russia, dove Hopper è stato imprigionato in un campo di concentramento. L’intricata mitologia soprannaturale dello show, inoltre, inizierà ad essere svelata in vista della quinta ed ultima stagione.

