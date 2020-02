Primo trailer di Stranger Things 4 dalla Russia con amore e Hopper: dov’è la fregatura? (Video)

Il primo trailer di Stranger Things 4 è un crescendo di emozioni, nota dopo nota il respiro si ferma e poi esplode in un urlo di gioia poco prima della fine. Per un attimo abbiamo pensato ad un altro personaggio, uno di quelli nuovi di cui si andava alla ricerca fino a qualche tempo fa, ma poi tutto è cambiato quando l’Americano ha alzato la testa e si è mostrato in tutto il suo splendore. Sono bastati pochi attimi per amore già i nuovi episodi della serie Netflix che ci porteranno dritti dritti in Russia, proprio dove si era conclusa la terza stagione, al cospetto dell’Americano.

ATTENZIONE SPOILER!

Siamo in Russia, sotto la neve e i prigionieri del carcere si trovano a costruire quella che sembra una ferrovia, che porta dove e da dove arriva? Forse è ancora presto per dirlo o, semplicemente, non è una nozione che interesserà Stranger Things 4, ma il fatto è che quando il video sta per terminare ritroviamo Hopper. Via i capelli e sguardo intenso, il nostro sceriffo è vivo e vegeto e si mostra nelle prime immagini della nuova stagione, ma dov’è la fregatura?

Ecco il video rilasciato da Netflix poco fa:

In molti hanno guardato il video lanciando un urlo finale felici per il ritorno dell’amato protagonista della serie ma subito dopo ecco venire a galla la domanda principale: perché svelarlo come prima cosa? Molto può dipendere dal fatto che tutti ci aspettavamo il suo ritorno e, soprattutto, che il famoso Americano fosse lui, ma molti altri sono convinti che ci sia la fregatura dietro l’angolo. Il primo trailer di Stranger Things 4 ha solo il dovere di lanciare la nuova stagione partendo da uno dei personaggi più amati o quello che vediamo è qualcosa di diverso da quello che sarà?

Il video è stato lanciato al grido “Non siamo più ad Hawkins” e questo lascia intendere che nei primi episodi i fan saranno trasportati nella fredda Russia proprio al cospetto di Hopper per conoscere la sua vita in prigione di questi ultimi mesi, ma quando si accorgeranno Undici e gli altri che lo sceriffo è ancora vivo e vegeto e cosa sta facendo lui per tornare di nuovo da loro?

Il video conferma anche che le riprese di Stranger Things 4 sono già iniziate ma che non c’è ancora una data ufficiale di messa in onda. Inutile dire che nei prossimi giorni i fan guarderanno fino alla nausea il video alla ricerca di uno dei famosi indizi dei fratelli Duffer, ne verrà a galla qualcuno?