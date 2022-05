La concorrenza nel campo degli auricolari wireless è ormai elevatissima, ma se si ha intenzione di puntare sulla qualità, non si può non prendere in considerazione qualche prodotto di stampo Apple e quest’oggi vogliamo proporvi un prezzo più allettante per quanto riguarda gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Riscontri sull’ennesima offerta per AirPods Pro su Amazon: ultimi aggiornamenti sul prezzo

Nuovo report, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Scegliere gli auricolari Apple di stampo Pro vi garantirà senza dubbio un ascolto di grande livello, qui è la qualità ad essere protagonista assoluta ed Amazon permette di poter acquistare questo accessorio indossabile ad un prezzo più conveniente rispetto al passato. Non possiamo quindi mettere in secondo piano l’offerta odierna che Amazon propone quest’oggi per gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Approfondendo tale offerta si nota come sia stato effettuato uno sconto del 30% sul prezzo consigliato in precedenza di ben 279 euro, che poi non è altro che quello da listino. Si arriva in questo modo ad un costo finale di 189 euro, potendo risparmiare ben 84 euro. Trattandosi di auricolari wireless il risparmio è piuttosto sostanzioso e da prendere assolutamente in considerazione. Attualmente ritroviamo disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e con la possibilità di ricevere questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) nel giro di appena 24 ore direttamente a casa vostra, con spese di spedizione gratuite.

Altro elemento favorevole riguarda la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, si agevolerà in questo modo chi non può spendere immediatamente l’intera cifra. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche di questi auricolari Pro di stampo Apple, segnaliamo principalmente la presenza della cancellazione attiva del rumore. Questo tipo di caratteristica garantisce il blocco totale di tutti i rumori esterni, permettendo un immersione totale in ciò che si sta ascoltando.

Se però c’è necessità di mantenere attiva l’attenzione, ecco arrivare in soccorso la modalità trasparenza. Altro elemento di spicco degli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Non manca infine la resistenza all’acqua ed al sudore.