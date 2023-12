Se state cercando un nuovo paio di auricolari True Wireless Stero e magari siete anche in possesso di uno smartphone Apple, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon all’imperdibile offerta degli AirPods Pro (2023) con custodia di ricarica MagSafe (USB Type-C). Porterete a casa il dispositivo sfruttando uno sconto dell’11% al prezzo finale di soli 249 euro (invece di 279 euro di listino) e con il colore Bianco. Le cuffie Bluetooth 5.3, che riceverete prima di Natale, sono vendute e spedite dall’e-commerce, per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi e l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Gli AirPods Pro di 2a generazione sono in grado di offrire una cancellazione attiva del rumore fino a due volte superiore, che si adatta in modo continuo alla forma dell’orecchio e alla posizione dei cuscinetti, una trasparenza adattiva, una maggiore autonomia, un audio spaziale che è possibile personalizzare tramite il tracciamento dinamico del movimento della testa per un suono piuttosto coinvolgente e tante altre funzioni che rendono speciali questi auricolari. Essi lavorano con il chip Apple H2, il potente motore progettato per spingere le incredibili prestazioni audio sempre oltre.

Offerta Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C)... Il chip Apple H2 è il potente motore degli AirPods Pro, progettato...

Un driver e un amplificatore realizzati su misura restituiscono alti...

Per attivare la modalità ‘Trasparenza’ bisogna tenere premuto il sensore di pressione, che lascia passare i suoni dall’esterno. Quanto all’autonomia, gli AirPods Pro (2023) offrono fino a 6 ore di ascolto con una sola carica (fino a 5,5 ore attivando l’audio spaziale e il rilevamento dinamico della posizione della testa), e fino a 4,5 ore di conversazione con una sola carica. La custodia di ricarica MagSafe (USB-C) garantisce fino a 30 ore di ascolto e fino a 24 ore di conversazione.

