Finalmente Apple ha sostituito la porta lightning a favore della moderna USB Type-C. Il produttore, nel suo evento di lancio, ha presentato gli iPhone 15 con porta USB Type-C ed ha anche sorpreso tutti introducendo una nuova versione di AirPods Pro (2a generazione) con una custodia di ricarica MagSafe basata su USB Type-C. Insieme agli AirPods aggiornati, la società californiana ha anche annunciato nuove funzionalità in iOS 17 per integrare gli AirPods. L’ultima versione di iOS, infatti, è dotata di un audio adattivo, insieme a controlli del volume personalizzati.

Apple ha ,quindi, lanciato una nuova custodia di ricarica per AirPods Pro (2a generazione) con una porta USB Type-C. Adesso, gli ultimi auricolari Apple possono essere caricati utilizzando qualsiasi cavo USB Type-C o caricabatterie wireless compatibili con MagSafe e Qi. La nuova custodia utilizza lo stesso chip Apple U1 per la ricarica MagSafe: questo aiuta la cover a comunicare con altri accessori MagSafe e ad avviare la ricarica wireless in modo sicuro. Apple, inoltre, non ha modificato le specifiche audio dei nuovi AirPods Pro, che sono dotati dello stesso set di auricolari TWS con un design in-ear mantenendo tutte le funzionalità integrate, come la cancellazione attiva del rumore. Le cuffie sono ancora alimentate dal chip per cuffie Apple H2, decisivo in funzioni come audio spaziale, riduzione del rumore forte, ANC, modalità trasparenza e amplificazione della gamma (sono dotati di microfoni beamforming, di sensori di rilevamento della pelle e di controlli touch).

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, le Apple AirPods Pro (2a generazione) con custodia di ricarica MagSafe USB Type-C avranno un costo che partirà da 279 euro con ordini che inizieranno da venerdì 22 settembre. Il negozio online di Apple offre anche incisioni laser gratuite sulla custodia, grazie alle quali gli utenti possono personalizzare le loro AirPods.

Continua a leggere su optimagazine.com