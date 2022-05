Continua ad essere molto accattivante il prezzo su Amazon per gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), auricolari di ultima generazione che possono contare su uno sconto di rilievo sul famoso sito di e-commerce. Se state quindi pensando di acquistare degli auricolari wireless di qualità, non può di certo passare in secondo piano quest’offerta proposta quest’oggi da Amazon. Andando più nello specifico si può notare come questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) siano disponibili al costo di 188,99 euro ed è il risultato di uno sconto del 32% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di ben 279 euro.

Registriamo un altro calo del prezzo per AirPods Pro a maggio su Amazon per il pubblico italiano

Occorre riprendere quanto riportato pochi giorni fa con altro articolo, dunque. In realtà quest’ultimo è il costo da listino, ma solo in poche circostante si è ritrovato a scendere alla cifra sopra indicata. Ciò significa che nel giro di poco tempo può entrare in gioco una variazione di prezzo che porterà ad un nuovo aumento, per questo è importante approfittare quest’oggi dell’offerta proposta da Amazon per gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, la consegna è gratuita e bisogna attendere giusto qualche giorno per riceverlo direttamente a casa propria. Inoltre c’è anche la possibilità di acquistare questi auricolari a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). L’aspetto più interessante riguarda la presenza della cancellazione attiva del rumore che vi permetterà di immergervi totalmente nell’ascolto, senza essere disturbati dai rumori esterni.

Se si ha necessità di non isolarsi totalmente, questi auricolari possono puntare anche sulla modalità trasparenza. Altra caratteristica importante è data dalla presenza dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Infine non manca l’EQ adattiva che calibra la musica a seconda della forma del proprio orecchio. Questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) sono ovviamente resistenti all’acqua ed al sudore, ideali per chi pratica attività fisica.