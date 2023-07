Ricca giornata di offerte, oggi 25 luglio, su Amazon. Qualora foste propensi ad acquistare nuovi auricolari wireless del marchio Apple, vi suggeriamo l’interessante offerta delle Apple AirPods Pro (seconda generazione) color bianco. Il dispositivo lo porterete a casa con uno sconto del 18% al prezzo di 243,99 euro (invece di 299 euro di listino). Sono vendute e spedite dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarle subito e pagarle a rate con Cofidis al check-out.

Le Apple AirPods Pro (seconda generazione) sono dotate di una cancellazione attiva del rumore fino a due volte più efficace rispetto al precedente modello, sarete tranquilli quando viaggiate sui mezzi pubblici o se avete bisogno di concentrarti. Con la modalità ‘Trasparenza adattiva’, vi consente di restare in contatto col mondo offrendovi suoni dell’ambiente circostante, ma allo stesso tempo va ad attenuare l’intensità dei rumori forti. L’audio spaziale personalizzato crea un suono spazioso e calibrato sul vostro orecchio. In aggiunta al rilevamento dinamico della posizione della testa, vi trasporterà all’interno della musica e dei vostri film preferiti. Con il controllo touch potrete regolare il volume direttamente dall’auricolare scorrendo con il dito. Occorrerà premere una volta per far partire la musica oppure metterla in pausa, rispondere alle chiamate e riagganciare, mentre servirà premuto per più tempo per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza adattiva o viceversa.

Offerta Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ Cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo

Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando...

All’interno della confezione sono inclusi i comodissimi cuscinetti in silicone in ben quattro taglie, compresa l’inedita extra small; potete scegliere quella più adatta alla forma del vostro orecchio per ottenere un perfetto isolamento acustico. Sia gli Apple AirPods Pro che la custodia di ricarica MagSafe (che risulta ancora più potente) presentano una resistenza al sudore e all’acqua, con certificazione di grado IPX4. Insomma, dei veri e proprio gioiellini oggi in super offerta su Amazon.

Continua a leggere su optimagazine.com