Se siete interessati all’acquisto di nuovi auricolari wireless del marchio Apple, quest’oggi vi suggeriamo un’ottima offerta su Amazon relativa alle AirPods Pro colore bianco e di seconda generazione. Le cuffie le potete portare a casa con uno sconto del 20% al prezzo di 239 euro (invece di 299 euro di listino). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, e per i clienti iscritti al servizio Prime, la consegna e i resi sono gratuiti e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarle subito e pagarle in comode rate con Cofidis al check-out.

Le Apple AirPods Pro sono dotate di un’importante caratteristica che si chiama ANC, ossia la cancellazione attiva del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. La modalità “Trasparenza adattiva” vi permetterà di restare in contatto col mondo facendovi percepire i suoni dell’ambiente circostante, ma, al tempo stesso, attenuando l’intensità dei rumori forti, come sirene o lavori in corso. L’audio spaziale personalizzato creerà un suono avvolgente e calibrato nel vostro orecchio; insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa, vi farà immergere nella musica e nei vostri film preferiti. Grazie al controllo touch sarà possibile regolare il volume direttamente dall’auricolare scorrendo con il dito: premere una volta per far partire la musica o metterla in pausa, rispondere alle chiamate e riagganciare, tenere premuto più a lungo per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza adattiva o viceversa.

Cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo

Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando...

Sia gli Apple AirPods Pro (2a generazione) che la custodia di ricarica MagSafe hanno una resistenza al sudore e all’acqua di grado IPX4. La custodia di ricarica presenta un altoparlante integrato ed un anello per il laccetto. Inoltre, sono garantite fino a 6 ore di ascolto in modalità cancellazione attiva del rumore, il 33% in più rispetto agli AirPods Pro di prima generazione); fino a 30 ore totali di ascolto in modalità cancellazione attiva del rumore con la custodia di ricarica MagSafe e fino 6 ore in più in più rispetto ai precedenti AirPods Pro.

