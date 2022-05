Si torna parlare in queste ore di iPhone 14, in relazione alla scheda tecnica dei modelli standard che dovrebbero arrivare sul mercato insieme agli altri entro la fine di settembre. Abbiamo già parlato di tempistiche e date nella giornata di ieri con un altro articolo, mentre oggi dobbiamo concentrarci su alcune rinunce di Apple, utili quantomeno per valorizzare ulteriormente i top di gamma della serie 2022. Vediamo in quale direzione stiano andando le voci negli ultimi giorni, fermo restando che le anticipazioni odierne non siano certo ufficiali per il pubblico interessato.

Focus sulle probabili rinunce per gli iPhone 14 standard con la scheda tecnica del 2022

Quali sono le probabili rinunce di Apple per gli iPhone 14 standard con la scheda tecnica che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi mesi? Un contributo in merito ci arriva direttamente da MacRumors, secondo cui ci sono cinque elementi sui quali dobbiamo concentrarci per mettere in evidenza le differenze tra i device standard e quelli più evoluti di questa serie. Si parte dalla cosiddetta “pillola e perforazione“, riferita alle telecamere TrueDepth al posto della tacca. Dunque, anche sulle foto potremmo vedere i vari iPhone 14 collocati su piani differenti.

La seconda rinuncia per gli iPhone 14 standard dovrebbe riguardare la mancata presenza di un display più alto con cornici più sottili. I modelli più avanti dovrebbero poi godere di una scocca anteriore e posteriore più arrotondata rispetto all’iPhone 13 Pro. Cruciale anche l’assenza del chip A16, che potrebbe rappresentare un handicap non di poco conto per i modelli “base”. Infine, dovremmo fare a meno della fotocamera grandangolare da 48 megapixel con registrazione video 8K.

Vedremo se la scheda tecnica dei vari iPhone 14 ci regalerà altri spunti e differenze nel corso dei prossimi mesi, secondo quanto verrà a galla tramite i principali addetti ai lavori.