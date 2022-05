Bisogna prendere in esame alcune interessanti indiscrezioni, a proposito della presentazione e dell’uscita dei nuovi iPhone 14, considerando il fatto che determinate fonti si sono esposte sotto questo punto di vista. Dopo i raffronti presi in esame nella giornata di ieri con un altro articolo, infatti, è importante capire quali possano essere le prossime mosse da parte della mela morsicata. La strategia, in termini di date e calendario, non dovrebbe essere differente rispetto alle scelte aziendali degli anni scorsi. Proviamo a fare il punto della situazione.

Alcuni rumors su presentazione ed uscita dei nuovi iPhone 14 in vista del mese di settembre

Inutile dire che tutte le notizie relative alla presentazione ed uscita dei nuovi iPhone 14 gravitano attorno al mese di settembre. Secondo un recente report di idropnews, il primo impatto con il pubblico potrebbe esserci il giorno 13. Dunque, Apple pare intenzionata a puntare al martedì, con alcuni spunti anche sul giorno in cui ci saranno le prime consegne per coloro che decideranno di puntare subito sul preordine. L’ipotesi più accreditata, sotto questo punto di vista, ci rimanda al secondo venerdì post evento organizzato dal colosso di Cupertino.

Ricapitolando, una data candidata per l’uscita definitiva dei nuovi iPhone 14 è il 23 settembre, fermo restando che da Apple non siano mai pervenuti segnali concreti ed ufficiali sotto questo punto di vista. Vedremo se ci saranno colpi di scena a tal proposito, anche perché sono anni ancora condizionati dal Covid in termini di produzione di nuovi device. Ragion per cui, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Di sicuro, i vertici aziendali hanno idee ed obiettivi molto chiari sul fronte delle tempistiche.

Cosa vi aspettate dalla presentazione e dall’uscita dei nuovi iPhone 14? Diteci la vostra con un commento a fine articolo, in attesa di altri riscontri.