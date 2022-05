Si torna a parlare di bonus asilo nido qui in Italia, considerando il fatto che gli utenti con domanda accettata ora si chiedono quando verranno erogati alcuni pagamenti. Questione da approfondire, per capire meglio cosa ci si debba aspettare a stretto giro da INPS. Ci sono effettivamente delle nuove linee guida, che vanno ad integrare quanto riportato alcuni mesi fa con un altro articolo. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, alla luce di alcuni riscontri che potrebbero fare la differenza per chi è in attesa dell’accredito sul proprio conto.

Cosa aspettarsi sui pagamenti per bonus asilo nido dopo le ultime risposte di INPS in Italia

Quali sono le aspettative che possiamo nutrire sui pagamenti per bonus asilo nido, alla luce di alcuni feedback che sono arrivati direttamente da INPS negli ultimi giorni? A quanto pare, c’è una finestra mensile abbastanza chiara e definita entro la quale dovremmo ricevere il saldo mensile che ci è stato assegnato per far fronte alle rette scolastiche dei più piccoli. Lo si deduce dopo un quesito posto da un utente di recente: “Sarebbe possibile sapere le tempistiche di rimborso delle ricevute del bonus nido? Mi è stato pagato fino a marzo. Aprile quando arriverà?“.

La risposta di INPS, considerando anche la delicatezza dell’argomento, non si è fatta attendere: “Solitamente i pagamenti arrivano entro fine mese/inizio del mese successivo. Le consigliamo di scrivere alla sua sede territoriale se non ha ricevuto il rimborso“. Insomma, un riferimento utile per tutti, affinché si possano fare i calcoli giusti prima di vedere accreditato il bonus asilo nido. Difficilmente le cose cambieranno nei prossimi mesi, ragion per cui meglio prendere il virgolettato appena riportato come punto di riferimento.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori riscontri a proposito del bonus asilo nido 2022, a proposito delle tempistiche di pagamento in Italia.