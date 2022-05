Attenzione alla viabilità per il concerto di Vasco a Trento, che venerdì 20 maggio è atteso per inaugurare la Trentino Music Arena. Il 20 maggio è sciopero dei treni ma sono disponibili parcheggi e navette per i fan del Blasco.

In questo articolo tutte le informazioni sulla viabilità per il concerto di Vasco a Trento. Se decidete di raggiungere in macchina il luogo dell’evento, attenzione alle limitazioni.

Viabilità concerto di Vasco a Trento: giovedì 19 maggio

Oggi è il giorno delle prove generali aperte al Fanclub del Blasco. Sono quindi già presenti limitazioni alla normale viabilità cittadina per consentire ai fan di Vasco Rossi di muoversi nei pressi della location del concerto.

Dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di giovedì 19 maggio il traffico è limitato ai soli aventi diritto. Il transito nell’area della Trentino Music Arena di San Vincenzo a Trento è consentito esclusivamente ai residenti, ai clienti delle attività produttive, agli operatori economici e ai mezzi del trasporto pubblico cittadini.

Dalle ore 14.00 del 19 maggio alle ore 05.00 del 20 maggio la tangenziale dall’uscita 2 (rotatoria Marinai d’Italia) all’uscita 3 (direzione Ravina) viene chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La carreggiata nord diventa il percorso riservato ai pedoni per il raggiungimento delle aree di parcheggio e per il raggiungimento dell’evento dal parcheggio.

Viabilità concerto di Vasco a Trento: venerdì 20 maggio

Venerdì 20 maggio è il giorno dell’atteso concerto di Vasco Rossi a Trento. Sono previste 120.000 persone, che si sposteranno da ogni angolo della penisola. Attenzione allo sciopero dei treni. Se decidete di spostarvi in auto, prendete nota delle info su parcheggi e navette.

Attenzione, poi, alle limitazioni alla viabilità.

Dalle ore 22.00 di giovedì 19 maggio il transito è consentito ai soli residenti, ai clienti delle attività produttive, agli operatori economici e ai mezzi del trasporto pubblico.

Dalle ore 9.00 del giorno 20 maggio alle ore 7.00 del 21 maggio la tangenziale viene chiusa al traffico in entrambe le direzioni dall’uscita 1 all’uscita 3. La carreggiata nord diventa il percorso riservato ai pedoni che partono o raggiungono i parcheggi.