In questo articolo info utili su parcheggi e navette per Vasco Rossi a Trento, che venerdì 20 maggio 2022 inaugura la Trentino Music Arena. Visto lo sciopero dei treni, è possibile che anche voi stiate pensando di raggiungere la location in auto. Viabilità concerto di Vasco Rossi a Trento.

La location dell’evento si trova nell’area San Vincenzo, a sud di Trento. Si può arrivare sul posto con mezzi di trasporto appositi, lasciando la propria auto nei tre parcheggi dai quali ci si potrà comodamente spostare con una delle navette a disposizione dei fan.

Parcheggi per Vasco Rossi a Trento

I fan di Vasco Rossi vengono incentivati a lasciare l’auto fuori la zona del concerto. Tre sono le aree di parcheggio messi a loro disposizione: Parcheggio interporto Trento, Parcheggi Pergine Valsugana, Parcheggi Riva del Garda.

Dalle tre aree di parcheggio è possibile raggiungere il luogo del concerto di Vasco Rossi a Trento usufruendo di una delle navette gratuite, se si acquista il biglietto per la sosta.

Navette per Vasco Rossi a Trento

Dalle aree di parcheggio che abbiamo indicato qui sopra, partono tre navette per raggiungere la Trentino Music Arena, dove si esibirà il Blasco venerdì 20 maggio. Sulle navette è obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca.

NAVETTA VERDE

Capolinea Trento: lung’Adige S.Nicolò. Parcheggi Riva del Garda.

Servizio diurno di venerdì 20 maggio: dalle 08.00 alle 19.00 con orario continuato.

Servizio notturno sabato 21 maggio: dalle 01.30 alle 08.00 con orario continuato.

NAVETTA ROSSA

Capolinea Trento: via Barbacovi. Parcheggio interporto Trento.

Servizio diurno di venerdì 20 maggio: dalle 08.00 alle 20.00 con orario continuato.

Servizio notturno sabato 21 maggio: dalle 01.30 alle 08.00 con orario continuato.

NAVETTA BLU

Capolinea Trento: viale Rovereto. Parcheggi Pergine Valsugana.

Servizio diurno di venerdì 20 maggio: dalle 08.00 alle 20.00 con orario continuato.

Servizio notturno sabato 21 maggio: dalle 01.30 alle 08.00 con orario continuato.

Dove acquistare biglietti per parcheggi e/o navette

Dalle tre aree di parcheggio, i fan di Vasco Rossi possono raggiungere la Trentino Music Arena attraverso le navette, gratuite se si acquista il biglietto per la sosta. Se non si acquista il biglietto per il parcheggio, occorre invece acquistare quello per le navette al prezzo di 10 euro online.

I biglietti per il parcheggio sono invece in vendita al prezzo di 25 euro (solo concerto o solo soundcheck) e 40 euro per concerto + soundcheck.

Tutte le info utili per l’acquisto dei biglietti per il parcheggio e/o per le navette sono disponibili sulla pagina dell’ufficio stampa della provincia di Trento.