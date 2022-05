Fan di Vasco Rossi? Attenzione allo sciopero treni del 20 maggio 2022, data in cui circa 120.000 persone si muoveranno dalle rispettive città per raggiungere Trento: è il primo concerto dell’anno del Blasco, che inaugura la Trentino Music Arena.

Per il 20 maggio è stato indetto uno sciopero generale nazionale dei trasporti, che coinvolgerà anche il Gruppo FS Italiane e Italo Treno, sia treni regionali che treni a lunga percorrenza.

Dalle ore 21.00 del 19 alle ore 21.00 del 20 maggio 2022 sciopera il personale ma nel corso delle 24 ore ci sono treni garantiti e fasce garantire che consentiranno (anche) ai fan del Blasco di spostarsi.

L’invito resta comunque quello di prestare massima attenzione alle comunicazioni diffuse nelle stazioni in cui ci si trova, per essere aggiornati in tempo reale su eventuali modifiche e variazioni.

Sciopero Trenitalia 20 maggio 2022

Dalle ore 21.00 del 19 alle ore 21.00 del 20 maggio 2022 sciopera il personale del Gruppo FS Italiane ma sono garantiti treni regionali e treni a lunga percorrenza. Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

I treni a lunga percorrenza

Se avete usufruito dello sconto di Trenitalia, fino al 50% del prezzo dei biglietto, per acquistare biglietti per Le Frecce e recarvi al concerto di Vasco Rossi, vi farà piacere sapere che non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, che continueranno a circolare come da programma, senza alcuna variazione. Parliamo quindi di treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca.

I treni regionali

I treni regionali sono quelli maggiormente interessati dallo sciopero Trenitalia del 20 maggio 2022. Trenitalia, però, comunica che sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali.

Sono quindi garantiti i treni in circolazione nella fascia mattutina dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 18.00 alle ore 21.00.



Sul sito di Trenitalia si legge però che “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. L’invito quindi è quello a prestare attenzione agli avvisi nelle stazioni. Trenitalia inoltre mette a disposizione il numero verde gratuito 800 89 20 21 ove richiedere informazioni su collegamenti e servizi attivi.

Il mio treno Trenitalia è garantito? Come scoprirlo

A questo punto vi interesserà capire se il vostro treno è garantito il 20 maggio 2022 oppure no. Trenitalia mette a disposizione una pagina sul sito, ove consultare l’elenco dei treni garantiti, suddivisi per regione, ed effuare ricerche in autonomia. Vai qui.

Sul sito di Trenitalia sono disponibili anche informazioni sui treni di altre imprese regionali garantiti in caso di sciopero. Per il concerto di Vasco Rossi a Trento, potrebbero essere utili le informazioni relative ai servizi di Trentino Trasporti e Strutture Trasporto Alto Adige.

Sciopero Italo Treno 20 maggio 2022

Anche Italo sciopera il 20 maggio 2022, aderendo allo sciopero generale dei trasporti. Se quindi avete scelto di muovervi con un treno Italo, dovete sapere che anche il personale Italo Treno sciopera e anche in questo caso, l’agitazione va dalle ore 21:00 del 19 maggio alle ore 21:00 del 20 maggio 2022.

Il mio treno Italo è garantito? Come scoprirlo

Per limitare disagi ai viaggiatori, Italo pubblica l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti. Consultalo qui. In questa pagina sono disponibili i treni la cui corsa è integralmente garantita e quelli garantiti con limitazioni, chiarite all’interno della pagina stessa.

Se non specificato, il treno è da considerarsi non garantito. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sullo sciopero treni del 20 maggio 2022, è disponibile il numero Pronto Italo: 060708.

