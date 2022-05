Il debutto di Un Professore 2 si farà ancora attendere. La fiction Rai è stata una delle più chiacchierate sui social, entrando nella top ten di Twitter ogni settimana durante la messa in onda, e restandoci per molti mesi successivi.

La prima stagione si è conclusa con una puntata dolce-amara in cui Dante e Anita hanno deciso di essere una coppia, mentre i loro rispettivi figli, Simone e Manuel, sono tornati ad essere “amici”, con grande disappunto del pubblico.

La trama della seconda stagione dovrebbe seguire quella di Merlì, la serie catalana a cui Un Professore si ispira, ed esplorare la sessualità di Manuel. È chiaro che il ragazzo vuole bene a Simone, ma è ancora estremamente confuso per poter ammettere quello che prova. Per vederla in onda su Rai1, però, dovremo aspettare il prossimo anno.

Le riprese di Un Professore 2 inizieranno solo a inizio 2023 (con la messa in onda in autunno), come ha svelato Alessandro Gassmann in un’intervista concessa a SuperGuida TV, anticipando che la scrittura degli episodi è ancora in corso:

In questa seconda serie ci saranno tante sorprese, nuovi arrivi nella classe. Vi annuncio poi che l’attività amatoriale del professore continuerà ad essere abbastanza vivace.

Lo sceneggiatore Sandro Petraglia aveva raccontato a FanPage.it che la seconda stagione potrebbe prendere una direzione totalmente differente. Addio ad alcune storie minori, che ormai si sono chiuse, ma Simone e Manuel resteranno ancora i protagonisti assoluti: “I loro personaggi hanno ancora tanto da raccontare. Io parlo di personaggi minori”.

A proposito delle polemiche relative a una presunta scena di sesso che sarebbe stata tagliata, Petraglia aveva risposto: “Nella sceneggiatura c’era scritto che Manuel e Simone facevano sesso, dopodiché certe volte ci si ferma quando iniziano a spogliarsi. Le scene di sesso sono sempre complicate. I registi non le amano, gli attori non professionisti a volte si sentono a disagio e spesso non vengono bene. Abbiamo pensato che bastasse suggerire quella scena”.

La classe di Dante dovrà rinnovarsi e cambiare studenti, quindi aspettiamoci nuovi ingressi pronti a sconvolgere gli equilibri: “Faremo delle valutazioni. Siccome è un cast con molti personaggi, è impegnativo per noi pensare delle linee narrative ulteriori.”

Continua a leggere su optimagazine.com.