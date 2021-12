L‘ultima puntata di Un Professore fa discutere il mondo dei social. Dopo le dichiarazioni del regista D’Alatri riguardo il tema centrale della fiction Rai e le sue opinioni sul bacio tra i personaggi di Simone e Manuel, il finale della prima stagione ha lasciato l’amore in bocca nel pubblico.

C’è chi si aspettava una dichiarazione più esplicita da parte dei due ragazzi, diventati il fulcro del racconto, che ha saputo esplorare l’omosessualità giovanile con delicatezza, senza cadere nel volgare. Ciò non è comunque avvenuto nell’ultima puntata di Un Professore. Non solo Manuel ha respinto Simone, ma ha ribadito più volte di non essere interessato. Il figlio di Dante è dunque entrato in crisi anche perché ha scoperto – anzi, riscoperto – l’esistenza di un fratello che aveva rimosso. Jacopo è morto quando aveva soli 3 anni a causa di una meningite fulminante, come ha spiegato suo padre durante la puntata. Il trauma aveva indotto Simone a dimenticare tutto.

Non avendo più nulla da perdere, il ragazzo si era imbottito di pillole ed era andato a schiantarsi sotto casa di Manuel, che nel frattempo aveva confidato a sua madre Anita le sue preoccupazioni: dopo Chicca e Alice, temeva di perdere anche Simone, la persona a lui più cara. Il brutto incidente ha portato padre e figlio a riconciliarsi nel più classico dei lieti fine; e sulla tomba di suo fratello Jacopo, Simone è affiancato da Manuel, che gli esprime il suo supporto. Dante e Anita, invece, decidono di lasciarsi il passato alle spalle e provare ad essere una coppia.

L’ultima puntata di Un Professore ha chiaramente lasciato la porta aperta a un’eventuale seconda stagione, il cui annuncio non dovrebbe tardare ad arrivare. La fiction va forte negli ascolti e sui social è seguitissima.

A questo punto la trama dovrebbe seguire quella di Merlì, la serie catalana a cui Un Professore si ispira, ed esplorare la sessualità di Manuel. È chiaro che il ragazzo vuole bene a Simone, ma è ancora estremamente confuso per poter ammettere quello che prova.

La prima stagione di Un Professore si chiude quindi con una nota dolce-amara per chi sperava nell’happy ending tra i due adolescenti protagonisti, ma la strada verso la felicità è ancora lunga.