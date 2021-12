L’atteso bacio tra Simone e Manuel in Un Professore è stato censurato? È ciò che si domandano gli spettatori da ieri sera, quando è andata in onda la quinta, nonché penultima, puntata della fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann.

Nel secondo episodio della puntata del 9 dicembre, Simone ha organizzato la sua festa di compleanno entrando a scuola di notte, dopo aver rubato le chiavi del portone dal padre Dante. Durante la serata è successo di tutto, tra ragazzi ubriachi e fumo. Manuel è arrivato tardi e arrabbiato per essere stato mollato da Alice, l’amica architetto dalla madre Anita, che su suggerimento di quest’ultima, si è decisa a troncare la loro relazione. Ancora visibilmente irritato, lascia la festa cominciando a prendere a calci e pugni delle impalcature fuori la scuola.

Simone lo raggiunge e cerca di farlo ragionare, dicendogli di tenere a lui. A quel punto, dopo attimi di silenzio, Manuel fa il grande passo e lo bacia, ed è ricambiato. È una scena che dura una manciata di secondi, e poi viene tagliata bruscamente. Infatti sembra che i due si siano spinti ben oltre, tant’è che li vediamo successivamente ricomporsi prima di tornare alla festa.

La brevità della scena ha fatto sorgere il dubbio sui social: il bacio tra Simone e Manuel in Un Professore è stato forse censurato? Non sarebbe comunque la prima volta che viene soppressa una scena gay sulle reti italiane. Ricordiamo qualche anno fa, il caso eclatante della serie ABC Le Regole del Delitto Perfetto, quando una scena di passione tra Oliver e Connor venne tagliata da Rai2, scatenando la rabbia dei fan che raggiunse anche Oltreoceano – e quindi gli attori, i diretti interessati, che hanno espresso la loro indignazione.

Eppure il problema non si pone con altre fiction, quali Volevo Fare la Rockstar e I Bastardi di Pizzofalcone. Entrambe hanno alcuni personaggi apertamente omosessuali e le scene di effusioni non subiscono tagli, ma sono integrali.

Tornando a Un Professore, non sappiamo se la scena in questione sia stata davvero censurata o si tratta semplicemente di scelte registiche. Oltre al bacio, alcuni utenti sui social fanno notare che potrebbe essere stata tagliata anche una parte in cui Simone fa coming out con sua madre, presente invece nella versione originale Merlì, la serie catalana da cui Un Professore è tratta.

dov'è il senso di produrre una serie con i protagonisti appartenenti alla comunità LGBTQ+ se poi la r4i taglia il coming out di Simone con la madre e dà 3 secondi di spazio per un bacio tra due uomini e 30 secondi o più per un bacio etero?

Lo vedete il problema? #unprofessore — Noemi💫 (@mcnadariostairs) December 9, 2021

In ogni caso, la rabbia sui social è molto forte.